John Cleese startet Kilogramm-Konto, äh, Instagram-Account

Dazu veröffentlichte Cleese ein kurzes Begrüssungsvideo. "Aufgrund der Langweile in dieser Quarantäne" habe er sich zu diesem Schritt entschieden, verkündete er parallel bei Twitter, wo er seit 2007 präsent ist.

Mit dem Namen Instagram hatte Cleese allerdings noch seine Probleme. "Ich habe entschieden, mein eigenes offizielles Kilogramm-Konto zu eröffnen", scherzte er in dem Videoclip, bevor ihn seine Tochter aus dem Hintergrund korrigierte. Was er seinen Fans auf Instagram bieten will, verriet Cleese auch: "Ihr könnt herkommen und mich besuchen und Tausende meiner privatesten und intimsten Fotos sehen."