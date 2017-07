Kaum einer kenne das Leben in "Deutschlands härtester Herberge" besser, teilte der Privatsender am Montag mit. Zwei Wochen werde Elvers dabei sein. Sie beginnt Freitag nächster Woche.

Jenny Elvers lebte 2013 in der ersten Staffel von "Promi Big Brother" selbst als Bewohnerin im Haus. Die Sat.1-Zuschauer wählten damals die Schauspielerin, die in vielen Krimis und Familienserien Nebenrollen hatte, mit mehr als 70 Prozent zur ersten Gewinnerin der Show in Deutschland.

Die diesjährige Staffel geht am 11. August (20.15 Uhr) los. Sie wird von Jochen Bendel und Jochen Schropp moderiert.