Die Feier fand am 27. September auf dem Anwesen von JLos Freundin Carole Bayer Sager und deren Mann Robert A. Daly in Los Angeles statt. Die US-Sängerin und Songschreiberin Sager postete am Sonntag auf Instagram ein Foto der weissen Blumendekoration und schrieb dazu: "Niemand sagt so "Danke" wie ihr, JLo und A-Rod. Ich habe es geliebt, eure Verlobungsparty zu schmeissen."