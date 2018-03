"Ich lag am Boden und sie wollten mich fotografieren. Ohne Bodyguards kann ich nicht mehr ausgehen", sagte der Hollywood-Star in dem am späten Donnerstagabend veröffentlichten Gespräch.

Auch ein Partner kann sie derzeit nicht schützen: "Ich bin definitiv Single. Es gibt keinen Mann in meinem Leben", sagte sie. Sie brauche Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Echtheit. "Ich kann jedes Arschloch ertragen, wenn es nur geradeaus ist und nicht falsch."

Derzeit sei ihr wichtigster Mensch ihre Mutter. "Bei ihr in Kentucky steht auch mein Oscar und alle anderen Preise." Am zweitwichtigsten sei ihr ihre Hündin Pipi, "meine Lebenspartnerin".