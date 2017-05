"Jennifer ist ein aussergewöhnliches Gesangstalent und eine der führenden Stimmen unserer Zeit", lässt sich NBC-Manager Paul Telegdy in einem Statement zitieren. "Sie verkörpert die Erfahrung, den Sachverstand, die positive Einstellung und das reine Talent, die 'The Voice' auszeichnen."

In der Fernsehsendung auftreten wird die 35-Jährige mit Miley Cyrus, Adam Levine und Blake Shelton sowie Moderatorin Carson Daly. Alicia Keys, die in der aktuellen Staffel als Jurorin Gesangstalente bewertete, wird laut Berichten von US-Medien in der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein.

Hudson hatte 2004 selbst an der Castingshow "American Idol" bei ABC teilgenommen - war allerdings zum Ärger vieler Zuschauer nicht in den Final gekommen. Einen Plattendeal angelte sie sich trotzdem - und gewann einen Oscar für ihre Darstellung in "Dream Girls". Sie hat drei Studioalben veröffentlicht und ist unter anderem mit zwei Grammys ausgezeichnet worden.