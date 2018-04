"Ich habe geweint, weil ich mich so gefreut habe, dass sie jetzt befreit ist", sagte der Ehemann von Popsängerin Beyoncé im Gespräch mit Moderator David Letterman in der Netflix-Sendung "My Next Guest Needs No Introduction".

Er habe schon lange gewusst, dass seine Mutter lesbisch sei, so Jay-Z. "Aber das war das erste Mal, dass wir dieses Gespräch geführt haben." Direkt am nächsten Tag habe er den Song "Smile" für sein Album "4:44" aufgenommen. Darin spricht der Rapper über das Coming-Out und das Versteckspiel, das seine Mutter zuvor durchleiden musste.