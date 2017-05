Verschiedene britische Magazine sind überzeugt, dass der Tennis-Star und seine Frau Mirka auf der 150 Namen umfassenden Gästeliste stehen. Die "SI online" fragte bei Federers Management nach, erhielt aber keine Antwort, wie sie am Donnerstag berichtete.

Dass Pippa, die Schwester von Herzogin Kate, bei Tennismatches ein gern gesehener Gast ist in der Lounge des Federer-Clans, ist hinlänglich bekannt und mit zahlreichen Paparazzi-Bildern belegt. Ob die Federers Pippa Middleton aber derart eng stehen, dass sie an ihrem wichtigsten Tag im Leben dabei sind, zeigt sich erst am Samstag, wenn die 33-Jährige ihrem Verlobten in Englefield das Ja-Wort gibt.