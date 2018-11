"Roger hatte meine Stimme im Radio gehört und schrieb mir daraufhin über fünf Monate jeden Morgen und jeden Abend eine Mail", erzählte die 76-jährige chilenische Schriftstellerin im Interview der "Süddeutschen Zeitung".

Wenn sie eine Mail von Lesern bekomme, antworte sie immer - allerdings nur einmal, sonst werde es zu viel. Das scheine Roger, einen Anwalt aus New York, nicht gestört zu haben.

Dann habe sie beruflich in New York zu tun gehabt und wissen wollen, wer ihr da schreibe. Beim Essen habe sie gefragt: "Ich bin 73 Jahre alt und habe keine Zeit zu vergeuden. Was willst du von mir?" Einige Monate später sei Roger bei ihr eingezogen, sein Haus in New York habe er verkauft.