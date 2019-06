"Und wenn ich den Job bekäme und es nicht funktionieren sollte - oder es würde klappen: Wäre es nur wegen meiner Hautfarbe", fragte der 46-Jährige im US-Magazin "Vanity Fair".

Seit Monaten gibt es immer wieder Spekulationen, Elba könne Nachfolger von Daniel Craig, 51, werden, der derzeit für den 25. James-Bond-Streifen vor der Kamera steht. Der Brite nahm die Berichte stets gelassen und nannte sie eine Ehre. "Wenn mich jemand fragen sollte, ob ich James Bond spielen würde, dann würde ich natürlich zusagen. Aber ich würde nicht sagen: "Ich will der erste schwarze James Bond werden"."

Der 46-Jährige wurde mit den Serien "The Wire" und "Luther" bekannt und spielte danach in Hollywood-Filmen wie "Mandela: Long Walk to Freedom" oder "The Dark Tower" mit. Im August ist er im Action-Streifen "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" zu sehen.