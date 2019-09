Der Schulthek von Donghua Lis Sohn stand parat. Doch an seinem ersten Schultag lag der siebenjährige Janis im Spital. Einen Tag später starb er überraschend an Krebs. In der Sendung «TalkTäglich» sprach der Kunstturn-Olympiasieger ausführlich über das Schlimmste, was einem Vater passieren kann.