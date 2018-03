Das erzählte ein Arzt der Privatklinik Goyal in Jodhpur im westlichen Bundesstaat Rajasthan am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Clinton solle eine Bandage tragen und ein paar Tage Anstrengungen vermeiden.

Erst vor fünf Monaten hatte sich Clinton bei einem Besuch in London einen Zeh gebrochen. In Indien ist sie auf Lesereise, um ihr Buch "What Happened" zu vermarkten. Darin schildert sie ihre Version ihrer Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2016, die Donald Trump für sich entschied. In Jodhpur wohnte sie im Luxushotel Umaid Bhawan, einem ehemaligen königlichen Palast.