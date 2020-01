Herzogin Meghan reist wieder nach Kanada ++ «X-Men»-Star spielt in «Mission: Impossible»-Fortsetzung ++ Geständnis von Til Schweiger

Die britische Herzogin Meghan (38) ist wieder nach Kanada gereist. Das bestätigte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in London. In Kanada war Prinz Harrys und Meghans acht Monate alter Sohn Archie nach dem sechswöchigen Familienurlaub bei einem Kindermädchen geblieben. Wann die Herzogin und ihr Kind nach Grossbritannien zurückkommen, ist unklar. Prinz Harry (35) soll erst am kommenden Donnerstag wieder einen offiziellen Termin in Grossbritannien haben. Möglicherweise erörtert er bis dahin mit seiner Grossmutter, Königin Elizabeth II., und seinem Vater, Thronfolger Prinz Charles, seine Pläne.

Schauspieler Brad Pitt (56) dankt seinem Kollegen Bradley Cooper (45) für Hilfe in einer Lebenskrise. Der «Hangover»-Star habe ihm geholfen, die eigene Alkoholsucht zu überwinden: «Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der andere. Ich liebe dich und danke nochmal», sagte der 56-Jährige in der Nacht zum Donnerstag auf der «National Board of Review»-Gala, auf der ihm Cooper den Award für seine Rolle im Film «Once Upon A Time in Hollywood» überreichte. Wie genau Cooper ihm geholfen hat, sagte Pitt nicht. Nach seiner Scheidung von Angelina Jolie geriet Brad Pitt in eine tiefe Krise. Daraufhin ging der Schauspieler nach eigenen Worten anderthalb Jahre zu den Anonymen Alkoholikern.

Til Schweiger hat die zehnte Klasse freiwillig wiederholt

Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) berichtet davon, die zehnte Klasse freiwillig wiederholt zu haben - trotz eines Notenschnitts von 2,9 (A.d.R. in Deutschland ist die 1 die beste Note). Grund dafür seien seine Freunde gewesen: «Meine damaligen drei besten Kumpel waren sitzengeblieben, und ich hab mir gedacht, okay, wenn ich jetzt freiwillig wiederhole, sind wir wieder zusammen», sagte er im Interview mit dem «Playboy». Er sei früher gern in die Schule gegangen - in Giessen. Was er dort gelernt habe? «Lesen, Schreiben, das war es eigentlich. Den ganzen Mathe-Scheiss kann man nicht gebrauchen. Ich finde, man lernt in der Schule sehr viel unnützes Zeug und zu wenig darüber, was wirklich wichtig ist: soziale, emotionale Intelligenz», so Schweiger.

«Mission: Impossible»-Fortsetzung mit «X-Men»-Star Nicholas Hoult