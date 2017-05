Die Royals empfingen in London Mädchen und Jungen von Militärangehörigen, die im Einsatz gestorben waren. Auf der Party sang auch die britische Musikerin Jess Glynne ("Rather Be").

"Ich versichere euch, dass es in den Gärten des Buckingham-Palastes noch nie so viel Spass gegeben hat", sagte Harry. Erst kürzlich hatten die Prinzen öffentlich über ihre Seelenqualen nach dem Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana gesprochen. Sie kam vor fast 20 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben.