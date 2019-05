In erster Linie sei sie Mami. Die Familie kommt für Géraldine Knie noch vor dem Zirkus, wie sie in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri sagte. Allerdings lässt sich das nicht so recht voneinander trennen – ihre Kinder Chanel (8) und Ivan (17) haben im Zirkus-Jubiläumsprogramm 2019 ebenfalls ihren Auftritt.

Nervös macht Mutter Géraldine Knie aber nicht etwa, wenn Sohn Ivan auf Pferden stehend durch die Manege wirbelt, sondern, wenn er sich ein Töffli wünscht. Oder wenn Tochter Chanel auf dem Velo herumkurvt.