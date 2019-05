Das royale Paar besuchte mit seinen drei Sprösslingen am Wochenende die Eröffnung der «Chelsea Flower Show».

Mitten in London ist im Rahmen der britischen Gartenmesse ein kleiner Abenteuerdschungel entstanden, in dem sich die königlichen Sprösslinge austobten: Sie planschten in Bächen, sammelten Schneckenhäuser oder turnten auf Spielgeräten herum und schienen den Ausflug sichtlich zu geniessen.

Von Charles bis Harrys Sohn Archie – die Royals und ihr Nachwuchs in Bildern: