Der britische Rockstar sang den Song "I Never Dreamed" 1963 als 16-Jähriger in seiner ersten Band The Konrads. Der klassische Rocksong im Stil damaliger Beatles-Nummern wurde dem Label Decca angeboten, das ihn jedoch abgelehnt hatte.

Der frühere Schlagzeuger der Band, David Hadfield, fand die Aufnahme zufällig bei einem Umzug in einem Brotkorb wieder, wie Zeitungen berichteten. Er erinnert sich, dass Bowie "die beste Person war, um den Song so zu interpretieren, wie er sein sollte".

Bowie verliess die Band kurze Zeit darauf; sechs Jahre später wurde er mit der Veröffentlichung der "Space Oddity" erfolgreich. Der britische Sänger starb im Jahr 2016 an Krebs - zwei Tage nach der Veröffentlichung seines letzten Albums "Blackstar", das an seinem 69. Geburtstag erschienen war.

Bei der Versteigerung der frühen Aufnahme im September im Auktionshaus Omega Auctions soll sie mindestens 10'000 Pfund (rund 13'000 Franken) einbringen.