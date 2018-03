Details wurden zunächst nicht öffentlich gemacht. Die Trump Organization, bei der Trump Jr. als Manager tätig ist, äusserte sich zunächst nicht. Donald Trump Jr. und Vanessa Trump sind beide 40 Jahre alt und hatten 2005 geheiratet. Sie haben fünf Kinder.

Vanessa Trumps Verbindung zu Trump Jr. elektrisierte die New Yorker Klatschpresse schon lange vor dem Einstieg ihres Schwiegervaters Donald Trump in die Politik. Als unvergessen gilt etwa eine für Trump Jr. wenig schmeichelhafte Geschichte aus deren Verlobungszeit: Von einem Juwelier in New Jersey nahm er einen kostenlosen Diamantring an und stellte im Gegenzug vor dessen Laden für Reporter und TV-Kameras seinen Heiratsantrag nach.

Im Februar hatte Vanessa Trump einen an ihren Mann adressierten Brief geöffnet, in dem sich mysteriöses weisses Pulver befand. Sie kam vorsichtshalber ins Spital, doch stellte sich die Substanz als ungefährlich heraus. Ein Mann aus dem US-Staat Massachusetts muss sich wegen des Drohbriefs verantworten.