Neben ihrem Schauspieltalent habe die 37-Jährige als Aktivistin in der Filmbranche "eine mächtige Stimme", sagte Verbandschef Joey Berlin in einer Mitteilung. Munn zählt zu den Hollywood-Künstlerinnen, die sich in der Bewegung für die Gleichstellung von Frauen in der Filmindustrie stark machen.

Die Critics' Choice Awards werden am 11. Januar im kalifornischen Santa Monica vergeben. Ausgewählt werden sie von mehr als 300 Mitgliedern des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada.

Mit 14 Nominierungen ist das Fantasy-Märchen "The Shape of Water" der Favorit der Preisverleihung. Jeweils acht Gewinnchancen haben der Liebesfilm "Call Me By Your Name", der Indie-Streifen "Lady Bird", das Kriegsdrama "Dunkirk" und Steven Spielbergs Politfilm "The Post".