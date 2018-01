"Ich kann damit Bodybuilding machen", erzählte der 44-jährige Regisseur am Montagmorgen im Interview der Nachrichtenagentur dpa. Der Regisseur wurde in Hollywood für sein NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit dem Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet. Die Trophäe wolle er in sein Büro zu den anderen Preisen wie den Goldenen Bären für "Gegen die Wand" stellen.

Nach dem Jubel in Hollywood steht nun aber erst einmal mehr Arbeit auf dem Programm - Zeit für Sightseeing sei nicht, sagte Akin. Stattdessen werde er den Film zuerst noch in Palm Springs beim Festival vorstellen und am Dienstagabend dann bei einer Vorführung für Mitglieder der Oscar-Academy.

"Ich versuche einfach, dass der Film so viel Aufmerksamkeit wie möglich kriegt. Das ist auch harte Arbeit! Dieses Hin- und Herfliegen und Klinken-Putzen (...) Ich will mich aber nicht beklagen - wie oft hat man das schon?"