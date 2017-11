Der Kleinstwagen trat am Montag in der südwestpolnischen Stadt Bielsko-Biala die lange Reise an. Als erste Station stand der Warschauer Flughafen auf dem Plan.

Dort könne das eigens für Hanks auf Vordermann gebrachte Auto bis Donnerstag besichtigt werden und werde ausserdem für Spenden für eine polnische Kinderklinik werben, sagte die Initiatorin der Aktion, Monika Jaskolska, der Agentur PAP. Das weisse Auto soll Hanks (61) kommende Woche übergeben werden.

Der Schauspieler hatte vor einem Jahr auf Twitter ein Foto von sich und einem roten Polski-Fiat mit ungarischem Kennzeichen gepostet und gescherzt: "Ich bin so begeistert über mein neues Auto!" Die Aufnahmen dürften in Budapest während der Dreharbeiten zu dem Thriller "Inferno" entstanden sein. Polnische Fans hatten daraufin bei Facebook eine Sammelaktion für ein Auto für Hanks gestartet.

In Polen liefen im Hauptwerk Bielsko-Biala (Bielitz-Biala) sowie im Zweigwerk Tychy (Tichau) bis zur Produktionseinstellung im Jahr 2000 insgesamt mehr als 3,3 Millionen Exemplare des Kultautos vom Band. Wegen seiner Länge von nur drei Metern und seiner bescheidenen Leistung wird es auch liebevoll "maluch" ("Knirps") genannt.