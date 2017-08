Wie ihre Mutter, die 45-jährige Kronprinzessin Mary, Medienberichten zufolge am Dienstag bestätigte, gehe Josephine in die Klasse A und Vincent in die B. Kronprinz Frederik erklärte, seine Frau und er hielten es für besser, die Zwillinge in der Schule, der Tranegardskolen in Hellerup, zu trennen.

"Sie sind beste Freunde und können sich nach der Schule sehen. Aber wir dachten, sie sollten auch neue Freunde finden", sagte der 49-jährige Thronfolger zu Hause vor dem Palais Frederik VIII. in Kopenhagen. Vincent und Josephine sind die jüngsten Kinder des dänischen Kronprinzenpaares. Auch ihre älteren Geschwister, Prinz Christian, 11, und Prinzessin Isabella, 10, besuchten schon die Tranegardskolen.