Bei den Dreharbeiten habe ihr Billie Jean King ein paar Mal Bälle zugeworfen, "damit ich ihre Bewegungen üben konnte", erzählte Stone der "Schweiz am Wochenende". Sie sei nicht als Athletin aufgewachsen. "Ich weiss natürlich, dass es Federer gibt und McEnroe, und ich war auch am Frauen-Final an den US-Open."

Ihr Tennis-Coach für den Film wollte, dass sie die Punkte zähle, "aber ich vergass es immer, weil Gewinnen ja nicht wichtig war. Er meinte jedoch, man müsse im Sport schon gewinnen wollen. Ich bin wohl eine bessere Verliererin."

"Battle of the Sexes" kommt am 23. November in die Deutschschweizer Kinos. Der legendäre Kampf der Geschlechter auf dem Tennisplatz fand 1973 statt. Die damals 29-jährige Billie Jean King (Emma Stone) forderte den 55-jährigen Bobby Riggs (Steve Carell) zu einem Schaukampf heraus - und gewann.