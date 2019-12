Emma Stone hat sich mit Regisseur Dave McCary verlobt

Das Management der 31-jährigen Stone habe die Verlobung bestätigt, berichtet das US-Magazin "USA Today". Auf Instagram postete McCary (34) am Mittwoch (Ortszeit) ein Foto, das ihn zusammen mit Stone zeigt. Die Schauspielerin ("La La Land") lehnt ihren Kopf an sein Gesicht und hält lächelnd ihre Hand mit einem auffälligen Ring in die Kamera. McCary versah das Bild mit zwei Symbolherzen.