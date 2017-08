Umgekehrt habe sich offenbar auch das Publikum nach ihr gesehnt, sagte die 42-Jährige der "Gala". "Die vielen Nachfragen haben mich wirklich gerührt und motiviert." Im Herbst soll ihr neues Album erscheinen.

Es sei aber nicht so, dass sie mit ihrer Rolle als Mutter mit tiefem Pensum langweilig gewesen wäre. Hausarbeit, die in ihrem Haushalt Teamwork sei, mache ihr Spass "und ich habe häufig Songtext-Ideen beim Putzen", so Emel, die eigentlich Emel Aykanat heisst.

So sehr sie sich auf ihre Rückkehr ins Musikgeschäft freut, Alben sollen nicht zwingend ihrer letzten Babys sein. In ihrem Alter werde die Zeit für ein zweites Kind zwar langsam knapp, "aber späte Schwangerschaften liegen in unserer Familie".