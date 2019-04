Mama Kate höchstpersönlich, die Herzogin von Cambridge, hatte die Fotos aufgenommen, die zu diesem Anlass veröffentlicht wurden. Sie zeigen Prinz Louis Anfang April auf dem Landwohnsitz in der Grafschaft Norfolk: Einmal sitzt er in rotem Pulli strahlend im Moos, ein anderes Mal blickt er in blauem Pulli mit Hundemotiv leicht skeptisch in die Kamera.

In der langen Liste der Thronfolge kommt Prinz Louis an fünfter Stelle hinter seinen Geschwistern George, 5, und Charlotte, 3. Auf Platz eins steht Prinz Charles, 70, gefolgt von Sohn William.