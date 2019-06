Dies teilte die Oscar-Akademie am Montag (Ortszeit) in Los Angeles mit. Bei einer Gala am 27. Oktober sollen die sogenannten Governors Awards überreicht werden. Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury, sondern die Akademie sucht Personen aus, "die sich einem Leben voll künstlerischer Errungenschaften verschrieben" und der Branche "herausragende Beiträge" geliefert haben.

Schauspielerin Davis hatte 1989 für "Die Reisen des Mr. Leary" den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen. Regisseur Lynch wurde mit Filmen und Serien wie "Twin Peaks" oder "Mulholland Drive" berühmt. Schauspieler Studi spielte in "Der mit dem Wolf tanzt" an der Seite von Kevin Costner. Regisseurin Wertmüller ist besonders für ihren Film "Sieben Schönheiten" aus dem Jahr 1975 bekannt, der für vier Oscars nominiert war.