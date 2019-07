Während die USA erforschten, wie Menschen ins All gebracht werden können, war Kraft an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Die ersten bemannten Nasa-Flüge begannen 1961. Kraft musste unter anderem entscheiden, ob die Bedingungen für den Start sicher waren und was zu tun war, wenn Probleme auftauchten.

In den 1960er Jahren war Kraft an den Vorbereitungen der Apollo-Mission beteiligt, die Menschen 1969 auf den Mond brachte. "Von dem Moment an, in dem die Mission beginnt, bis zu dem Moment, in dem die Besatzung sicher an Bord eines Bergungsschiffes sitzt, bin ich in der Verantwortung", schrieb Kraft in seinem 2002 erschienen Buch "Flight: My Life in Mission Control".

Astronaut Neil Armstrong bezeichnete ihn als "den Mann, der die "Kontrolle" im Missionskontrollzentrum war". 2011 sagte Armstrong der Nachrichtenagentur AP, Kraft "hielt den Erfolg oder das Versagen der amerikanischen bemannten Raumfahrt in seinen Händen". Kraft wurde 1982 pensioniert, arbeitete aber weiterhin als Berater.