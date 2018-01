"Erster Tanzkurs vor anno Tobak, in der Schule noch", sagte er am Samstag beim Deutschen Filmball in München, wo er mit dem deutschen Aussenminister Sigmar Gabriel die Tanzpartnerinnen tauschte: Stoiber tanzte mit Gabriels Frau Anke Stadler, Gabriel mit Karin Stoiber.

Auch seine Frau tanze gerne, und mit seinen Kindern sei er ebenfalls oft zum Tanzen gegangen, erklärte Stoiber. "Dann bleibst du natürlich immer on top und up to date."

Der 76-Jährige habe seine Tanzkünste nicht nur als junger Mann, sondern auch als Vertreter der Staatsregierung unter Beweis gestellt. "Man muss ja immer wieder auf bestimmten Bällen die Staatsregierung vertreten. Als Ministerpräsident habe ich immer auch aus der Pflicht eine Kür gemacht."