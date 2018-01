Gilbert, die mit ihrem Roman "Eat Pray Love" (2006) einen Besteller landete, bestätigte den Tod ihrer Lebensgefährtin in den sozialen Medien. "Ich habe dich so sehr geliebt, Rayya", schrieb die Autorin zu einem Bild ihrer verstorbenen Partnerin, die ebenfalls als Schriftstellerin gearbeitet hatte. Es sei ihr eine Ehre gewesen, an ihrer Seite zu leben. Rayya war 2016 an Krebs erkrankt. Kurz darauf wurden die beiden Frauen ein Paar.

Anfang 30 brach Gilbert aus ihrem Leben aus, ging auf Reisen und verliebte sich in Bali in ihre Ferienliebe, Jose Nuñes. Über diese Liebesgeschichte verfasste sie später ihren Roman, der mit einem glücklichen Ende schloss. "Eat Pray Love" wurde 2010 mit Julia Roberts und Javier Bardem in den Hauptrollen verfilmt. Wegen Rayya Elias trennte sich Gilbert nach sechs Ehejahren von ihrer Ferienliebe.