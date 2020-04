Désirée Nick ist mit 63 Jahren hochzufrieden mit ihrem Alter

Ab 50 hätten Frauen vielmehr das Gröbste wie Berufswahl, einen Partner finden, Scheidung, die Kinder gross werden lassen sowie Haus und Hof abzahlen hinter sich, sagte sie der "Augsburger Allgemeinen" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Was kommt, sind goldene Jahrzehnte, die ganz bewusst gesteuert und genutzt sein wollen", betonte die Reality-TV-Darstellerin. "Man sollte diese Jahrzehnte nutzen, um sich zu entfalten." Heute könne man "ab 60 anfangen sich zu tunen", sagte Nick.

Als gelernte Tänzerin sei sie dabei im Vorteil: "Es ist das grosse Glück, dass ich durch meine Ballettausbildung meinen Körper immer in Form gehalten habe", betonte die 63-Jährige. "So konnte ich durch meine Disziplin eine gute Körperlichkeit bewahren und habe durch mein Theologiestudium gelernt, die Dinge tiefgründig zu durchleuchten - und das alles in einen Topf geworfen, hat vielleicht etwas von einem Jungbrunnen."