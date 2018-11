In einem Video betonten die Designer Stefano Gabbana und Domenico Dolce ihre Liebe und ihren Respekt für die chinesische Kultur.

"Wir entschuldigen uns für das Missverständnis. Wir sind verrückt nach China und haben das Land viel bereist. Wir lieben Chinas Kultur", heisst es im Video, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Die beiden Designer formulierten am Ende des Videos das Wort "Entschuldigung" auf chinesisch.

Mehrere Online-Plattformen in China, wie Tmall, JD.com und Suning, hatten als Reaktion auf den als beleidigend bewerteten Spot Produkte der Mailänder Firma aus dem Angebot genommen. In dem Spot versuchen Asiatinnen, Pizza, Spaghetti und Baguette mit Stäbchen zu essen.

Dolce&Gabbana sagten am Mittwoch kurzfristig eine Modeschau in China ab. Das Modehaus entschuldigte sich und wies zugleich darauf hin, dass die Instagram-Konten der Firma und von Stefano Gabbana, der sich in einem Chat abfällig über China geäussert haben soll, gehackt worden seien.