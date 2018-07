"Erlebnisbericht: Herrenferien-Piemont-Fussball-Achillessehne gerissen-Trostcigarre-Heimfahrt-heute OP" schrieb der 38-Jährige auf Instagram unter ein Foto, das ihn im Rollstuhl vor schöner Aussicht und mit Zigarre im Mund zeigt.

Ob Fischers Verletzung die kommende, dritte "Sabbatical"-Tournée beeinflusst, ist vorerst nicht klar. Der nächste Termin wäre der 28. August in Das Zelt in Wettingen. Die Vorstellung ist - wie die meisten - ausverkauft. Karten zu haben sind noch für die Auftritte im März in Luzern und im Mai in Bern.