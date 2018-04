Nähere Angaben wollte das ehemalige Paar nicht machen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstag. Der 39 Jahre alte FDP-Chef und die 45 Jahre alte stellvertretende Chefredaktorin der Zeitung "Die Welt" waren seit 2009 ein Paar und heirateten 2011. Auch die "Welt" bestätigte das Ehe-Aus nach sieben Jahren. "Die Entscheidung erfolgte in freundschaftlicher Verbundenheit", schrieb die Zeitung unter dem Vermerk "in eigener Sache" auf ihrer Homepage.