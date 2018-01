Farfalla wurde durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Casting-Show "Germany’s Next Topmodel" bekannt. Zudem ist sie die erste bestätigte Kandidatin der Dschungelcamp-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die am 19. Januar losgeht.

Laut "Playboy"-Mitteilung würde sich Farfalla wünschen, als Frau erfolgreich zu sein, nicht als Transgender-Model. Bereits mit ihrer Teilnahme an der Model-Show habe sie anderen Transgendern und Transsexuellen Mut machen wollen. Nachdem sie sich nach eigenen Worten schon als Kind "im falschen Körper" gefühlt habe, vollzog sie mit 16 auch den Schritt zur Frau mit einer Geschlechtsanpassung.