Für mich sind das zwei Ebenen. Die eine: Wie gut kennt man ein Land, um beurteilen zu können, was die Unterhaltungsformen und wer die wichtigsten Persönlichkeiten in diesem Sektor sind? Das ist ein Feld, wo ich Defizite habe. Schliesslich bin ich nicht durch das Schweizer Fernsehen sozialisiert worden. Die andere Ebene: In wie weit ist die erste Ebene wichtig für meine tägliche Arbeit? In meinem Job ist nicht nur wichtig, den kulturellen Hintergrund zu kennen. Sondern ich muss auch wissen, wie sich Medien verändern – wo es hingeht. Ich habe mich mit dieser Frage viele Jahre sehr intensiv auseinandergesetzt. Dieses Feld ist nicht länderspezifisch.

Seit dem 1. August 2018 heisst der Unterhaltungschef von SRF Stefano Semeria. Der 52-jährige Deutsche mit Wurzeln in Ligurien arbeitet seit 2011 für Schweizer Radio und Fernsehen. Zunächst als Programmleiter TV, später als Leiter «Junge Zielgruppen». Aufgewachsen ist Semeria in der Nähe von Dortmund. Semeria, Vater von zwei schulpflichtigen Kindern, hat an der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg Medienwissenschaften studiert. Vor seinem Wechsel in die Schweiz war er unter anderem Programmplaner bei der ARD. (fsc)

Die Sendezeit im Fernsehen wird nicht weniger. Aber das Geld wird weniger und gleichzeitig soll das Unternehmen mehr im Bereich Online investieren. Gibt es in zehn Jahren nur noch einen Schweizer Sender pro Sprachregion?

Das will ich nicht prognostizieren. Vielleicht gibt es in zehn Jahren Senderformen, die wir heute noch gar nicht kennen. Vielleicht gibt es Sender- und Demandplattformen, die koexistieren und sich gegenseitig alimentieren. Es gibt Leute, die behaupten, in zehn Jahren ist das Fernsehen tot. Aber ich halte dagegen: Denn eine älter werdende Gesellschaft ist nicht an die Fernbedienung gekettet. Meine Eltern sind weit über 70, wissen aber, wie Podcast funktioniert. Selbst die Nutzungsgewohnheiten von älteren Menschen wechseln. Deshalb ist es für mich nicht so sehr die Frage, wie viele Senderketten es in zehn Jahren noch gibt, sondern wie sich das Nutzungsverhalten verändert. Seit wann gibt es Smartphones? Und hätten wir es vor 15 Jahren für möglich gehalten, dass sich der Medienkonsum dermassen auf diesen kleinen Bildschirm fokussiert? Ich kann dem Publikum nicht vorschreiben, wo es uns konsumieren soll.

Kann man es wenigstens in eine Richtung lenken?

Nein. Unsere Konkurrenz ist nicht ein anderer Fernsehsender, sondern alles, was die Aufmerksamkeit des Publikums anzieht. Das kann ein anderer Bildschirm sein, eine Spielkonsole, eine App, alles. Deshalb ist der Markt viel grösser und der Vergleich mit einem anderen Sender obsolet geworden.

Wo sparen Sie?

Wir suchen nach Synergieeffekten zwischen dem, was am Fernsehen stattfindet, und dem, was wir online machen könnten. Eine ganz simple Idee: Der Anteil des jüngeren Publikums ist bei «Happy Day» oder «SRF bi de Lüt: Live» sehr hoch. Die Frage ist: Können wir die Inhalte von «Happy Day» nutzen und in irgendeiner Form online ausbauen oder ausspielen? Dafür müssen wir nicht eine ganz neue Sendung erfinden. Aber etwas, das mit dem Kern und den Protagonisten von «Happy Day» zusammenhängt. Der andere Weg: Kann ich mit geringeren Mitteln als denen, die ich im Fernsehen ausgebe, Inhalt so präsentieren, dass ich eine dezidierte Zielgruppe erreiche? In diesem Zusammenhang entwickeln wir ein auf Online ausgerichtetes Konzept mit Susanne Kunz, wo es um junge Eltern geht. Aus unserer Sicht ist das sinnvoll, weil wir damit auch eine nachwachsende Zielgruppe ansprechen. Ob das auf Facebook, Youtube oder Instagram stattfinden wird, ist noch offen.

Können Sie konkreter werden?

Letztendlich geht es um die Frage, dass Eltern unter dem Druck stehen, alles perfekt machen zu müssen, aber regelmässig daran scheitern. Wir sagen: Das ist okay. Es geht aber unter anderem auch darum, wie man Berufs- und Familienleben unter einen Hut bringen kann. Haben Sie Kinder?

Ja, zwei. Acht- und sechsjährig.

Und wie halten sie es mit Spielen an elektronischen Geräten? Geht’s schon los?

Am Smartphone

Und, gibt’s eine zeitliche Beschränkung für die Kinder?

Ja, eigentlich 20 Minuten pro Tag.

Und das ist für viele Eltern ein riesiges Problem. Was ist ein adäquates Mass? Und ist es überhaupt sinnvoll, die Kinder unbeaufsichtigt am Smartphone spielen zu lassen? Das sind Themen, da spürt man die Unsicherheit der Eltern. Ich sage nicht, dass wir mit dem neuen Format die Lösung präsentieren werden. Aber wir beschäftigen uns damit. Ein anderes Thema sind Kindergeburtstage. Da tobt ein regelrechter Wettkampf. Auch dem wollen wir uns widmen.