Er hat ihn schon mehrfach in Nordkorea getroffen und schrieb am Freitag auf Twitter: "Ich habe schon damals im Jahr 2014 gesagt, dass sich die Türen öffnen werden".

Trump und Kim zollte der 56-Jährige "grossen Respekt" für ihr "bevorstehendes historisches Treffen". Unter seine Botschaft setzte Rodman die Schlagworte "Frieden", "Liebe" und "Kein Krieg".

Der ehemalige Basketball-Champion ist mindestens fünf Mal nach Nordkorea gereist. Im vergangenen Jahr brachte er Kim dabei ein Exemplar von Trumps Bestseller "The Art of the Deal" von 1987 mit.

Rodman steht mit dem nordkoreanischem Machthaber auf gutem Fuss. Nach seinem ersten Besuch in Nordkorea im Jahr 2013 hatte er den Machthaber als "Freund fürs Leben" bezeichnet. Für seine private Nordkorea-Diplomatie hat Rodman viel Spott und Kritik geerntet.