Sie hätten ihm gesagt: "Dad, wann gehst du wieder auf Tour? Warum hängst du die ganze Zeit zu Hause rum?", sagte der 48-Jährige dem Magazin "Cosmopolitan". Also habe er angefangen, neue Songs zu schreiben.

Die Foo Fighters brachten im vergangenen September ihr neuntes Album "Concrete and Gold" heraus, mit dem sie von Ende Januar an auf Tour gehen. Am 13. Juni machen sie im Berner Stade De Suisse Halt.