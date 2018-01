In "Dundee: The Son of A Legend Returns Home" spielt Danny McBride den Sohn des Filmhelden Mick "Crocodile" Dundee, wie die Produktionsfirma Rimfire Films mitteilte. Die Actionkomödie soll im Sommer 2018 in die Kinos kommen.

Hauptdarsteller McBride erklärte, um Crocodile Dundee zu spielen, sei "zu 95 Prozent" die legendäre Weste des Abenteuerhelden nötig. "Fünf Prozent bestehen einfach daraus, nicht hinzufallen und auf den Füssen zu bleiben."

Die Filme um den von Paul Hogan gespielten Krokodil-Jäger Mick Dundee, der im australischen Outback mit wilden Tieren kämpft und sich dann in New York mit seinem gewaltigen Messer Gangstern entgegenstellt, sind bis heute der grösste kommerzielle Erfolg des australischen Kinos. Sie spielten zusammen rund 600 Millionen US-Dollar ein.