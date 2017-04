"Das hatte eine spannende Dichte. Ich habe das sehr gerne gespielt", sagte die 47-Jährige, die die rechtsmedizinische Assistentin Silke Haller mit dem Spitznamen "Alberich" spielt, der "Heilbronner Stimme".

Den Erfolg des Münster-"Tatorts" erklärt sie sich so: "Die Chemie zwischen uns Akteuren stimmt einfach, das beflügelt unser Spiel und überträgt sich nach aussen." Von anderen "Tatorten" unterscheide er sich durch den hohen humoresken Anteil. "Unsere Fälle sind vielleicht nicht so politisch brisant, stehen aber für ein hohes Mass an Menschlichkeit."