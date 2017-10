Diese Eigenschaft, immer auf Konfrontation aus zu sein und Offenheit wie Ehrlichkeit mehr zu schätzen als Versteckspiele, hätten möglicherweise mit seiner Kindheit zu tun, so der ehemalige Fussballer und Bauunternehmer zur "Coopzeitung". "Meine Mutter erkrankte, als ich sechs war, an Leukämie. Es war ein langer Kampf."

Da sein Vater viel gearbeitet habe, sei er plötzlich "alleine in der Welt" gestanden. Es sei sehr prägend, keine Komfortzone mehr zu haben und sich stattdessen mit den harten Realitäten der Welt auseinandersetzen zu müssen. "Wohl deshalb verkrieche ich mich nicht in der Ecke, wenn mich Fringer zum wiederholten Mal angreift. Sondern nehme es selber in die Hand", so der 60-Jährige.