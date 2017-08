"Wir haben uns lange Zeit sehr bemüht und sind wirklich enttäuscht", schrieben sie am Montag in einem gemeinsamen Statement auf Facebook und Instagram. "Wir haben noch immer Liebe füreinander übrig, werden unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen und haben weiter den tiefsten Respekt für den jeweils anderen."

Die beiden hatten sich 2007 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Im August 2012 kam ihr Sohn Jack zur Welt. "Unser Sohn hat zwei Elternteile, die ihn sehr lieben", heisst es in dem Statement weiter. Man wolle deswegen mit der Situation so privat wie möglich umgehen.

Vor zwei Jahren hatte es Gerüchte gegeben, der 38-jährige Pratt würde fremdgehen. Das sei ein Test für ihre Beziehung gewesen, sagte seine um zwei Jahre ältere Faris später. "Aber in dieser verrückten Welt, wo er unterwegs ist, um Filme zu drehen und ich in L.A. unser Kind aufziehe, werde ich mich natürlich verwundbar fühlen."

Pratt übernahm 2014 die Hauptrolle in den Comic-Verfilmungen "Guardians of the Galaxy" und spielte 2016 in der Neuauflage von "Jurassic Park" mit. Faris wurde ab 2000 durch die "Scary Movie"-Streifen bekannt und war in Erfolgsfilmen wie "Lost in Translation" oder "Brokeback Mountain" zu sehen.