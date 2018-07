Ihre Arbeit an dem Film "Mamma Mia! Here We Go Again" habe sie zu dem Album inspiriert, sagte Cher in einem Interview des US-Senders NBC am Dienstag. In der Komödie spielt sie die Mutter der Hauptfigur Donna, die von Meryl Streep verkörpert wird. Cher sang für den zweiten Teil von "Mamma Mia!" auch den Abba-Hit "Fernando".

"Nachdem ich 'Fernando' gemacht habe, dachte ich, es würde wirklich Spass machen, ein Album mit Abba-Songs zu machen - also habe ich's getan", erzählte Cher. Wann das Album herauskommen und welche Abba-Songs es enthalten soll, gab sie nicht preis. Die Popdiva verriet aber, dass die Stücke komplett neu aufbereitet seien: "Es ist nicht, was Du denkst, wenn Du an Abba denkst, denn ich habe es auf andere Art gemacht."

Seit "Closer to the Truth" von 2013 hat Cher kein Studio-Album veröffentlicht. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Sängerin und Schauspielerin auf ihre regelmässigen Shows in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Der "Mamma Mia!"-Film ist auch ihr erster Auftritt auf der Leinwand seit "Der Zoowärter" von 2011.