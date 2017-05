Der Frontmann der Toten Hosen, der mittlerweile selbst Vater ist, erinnert sich auch noch an turbulente Muttertage aus seiner Kindheit. Er und seine Geschwister hätten beschlossen, das Frühstück zu machen, dabei jedoch so einen Lärm gemacht, dass die Mutter irgendwann entnervt in die Küche gekommen sei und "Shut up" geschrien habe, verriet Campino dem Hessischen Rundfunk. "Der Tag war im Arsch, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben den Tisch leise zu decken."

Campino steht mit seinen Bandkollegen seit den 80er Jahren auf der Bühne. Anfang Mai veröffentlichte die Rockband ihr neues Album.