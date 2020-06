«Bundesratsreisli» findet dieses Jahr in zwei Teilen statt

Der zweite Teil im Herbst sei noch in Planung, konkrete Angaben könne er noch nicht machen, bestätigte ein Sprecher der Bundeskanzlei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der Onlineplattform nau.ch.

Demnach geht der Bundesrat nach der letzten ordentlichen Sitzung am 1. Juli am Tag darauf zuerst in Klausur, um über die Corona-Krise zu sprechen. Am Donnerstagabend macht sich die Landesregierung dann auf zum Wandern im Gantrischgebiet. Am Freitagmorgen ist der erste Teil der Reise dann bereits wieder zu Ende.