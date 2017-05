"Canada" aus dem Album "On the Hills" sei einer seiner liebsten Songs, berichtete Huber in einem Interview mit Radio SRF 3. "Ihre Stimme ist so tröstend und tief, das geht mir sowas von ins Herz", sagte Huber. Er habe sich ähnlich gefühlt, wie er sich jeweils als kleiner Junge von seiner Mutter getröstet gefühlt habe, wenn sie ihm ein Schlaflied gesungen habe. Huber lobte Happy im Interview auch als "grossartige Songschreiberin".

Auf Facebook dankte Heidi Happy ihrem Kollegen für das grosse Kompliment: "Büne Huber, du rührst mich zu Tränen! Vielen Dank für dieses wunderschönste Kompliment", schrieb sie am Freitag auf ihrem Facebook-Account.