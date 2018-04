"Im Mai 2017 wurde bei mir Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert, sagte Jordi dem "Blick". Bei einer Operation habe ein Tumor vollumfänglich entfernt werden können. Im Spätsommer habe sie sich einer mehrmonatigen Chemotherapie unterzogen. Inzwischen sei sie nicht mehr auf starke Medikamente angewiesen.

Von der Krankheit wusste zunächst nur das engste Umfeld des Schlagerstars. Jordi nahm weiterhin berufliche Termine wahr und hatte unter anderem Auftritte in der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel", bei "Immer wieder sonntags" und an der Seite von Jörg Pilawa in einer mehrstündigen "Silvestershow". Dabei trug sie eine blonde Perücke. Das sei eine sehr schwere Zeit für Francine gewesen, sagte ihr Manager Wolfgang Max Kaminski.

"Ich bin sehr dankbar und glücklich, wie gut mein Körper die Therapie angenommen hat", sagte Jordi. Ihr Körper habe sich inzwischen vollständig erholt. Deshalb habe sie sich entschlossen, ihre Krankheit öffentlich zu machen. Sie wolle sich endlich wieder ohne Perücke frei bewegen können und keinen Anlass für Spekulationen geben. "Ich bin sehr glücklich über den positiven Abschluss dieser nicht einfachen Zeit."

Bekannte Frauen, die den Kampf gegen den Krebs gewonnen haben: