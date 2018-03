Die Regierung erlaubt den Ausschank von Alkohol bis weit in die Nacht, wie sie am Sonntag ankündigte. Die Pubs sollen am Tag der Eheschliessung bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben können, also zwei Stunden länger als normal.

Innenministerin Amber Rudd zeigte sich vom öffentlichen Zuspruch für die Massnahme überzeugt: "Es ist eindeutig, dass die Öffentlichkeit die Idee unterstützt, mehr Zeit zu haben, um das Glas für Prinz Harry und Meghan Markle zu heben", erklärte die Ministerin. Sie sprach von einem "Tag des nationalen Feierns".

Viele Pubs in Grossbritannien müssen normalerweise bereits um 23 Uhr (Ortszeit) schliessen. Ein Gesetz von 2005 ermöglicht allerdings Lockerungen bei "Anlässen von aussergewöhnlicher internationaler, nationaler oder lokaler Bedeutung".

Der britische Brauerei- und Pubverband begrüsste die Ankündigung der Innenministerin. Verbandschefin Brigid Simmonds versprach sich davon auch einen "Schub für den britischen Bier- und Gastronomiesektor". Simmonds rief die Bürger auf, "auf verantwortliche Weise auf Harry und Meghan anzustossen".