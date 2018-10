"Ich glaube nicht, dass der Brexit uns jetzt helfen würde", sagte der Sänger der Band Culture Club ("Do You Really Want To Hurt Me?") der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt schon so viel Teilung in der Welt. Das jetzt noch zu vergrössern wäre doch ein Akt des Wahnsinns. Wir sollten uns zusammentun und nicht trennen."

"Ich behalte weiterhin die Hoffnung auf ein zweites Referendum und glaube, das wird passieren", sagte der Sänger. "Und wenn es ein zweites Referendum gibt, dann bleiben wir auch in Europa."

Gut fünf Monate vor dem geplanten Austritt räumte Boy George allerdings ein, dass er mit seiner Einschätzung auch falsch liegen könnte. "Das ist vielleicht eine etwas naive Sichtweise von mir", lachte er. "Aber ich bin ein sehr optimistischer Mensch."

Am 26. Oktober erscheint "Life", das erste Studioalbum von Culture Club seit 19 Jahren. Im November geht Boy George mit seiner Band auf Europa-Tournee.