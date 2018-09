"Wir sprachen über die Gefühle des Papstes zu dem, was in der Kirche passiert ist", berichtete der Sänger nach der halbstündigen Begegnung am Mittwoch. "Man kann den Schmerz in seinem Gesicht sehen, und ich hatte das Gefühl, er hat es ernst gemeint", sagte Bono. "Er ist ein aussergewöhnlicher Mann in aussergewöhnlichen Zeiten", sagte der Sänger aus Irland.

In Irland wurden mutmasslich über Jahrzehnte tausende Kinder durch katholische Priester sexuell missbraucht. Bei einem Besuch in dem Land hatte Franziskus im August um Vergebung gebeten.