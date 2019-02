Glenn Close, die für "The Wife" als beste Hauptdarstellerin nominiert war, kam in einer goldenen Abendrobe zur Gala. Die Komikerin Melissa McCarthy schritt in einem schwarz-weissen Outfit zur Gala.

Einige Frauen zeigten sich in Pastellfarben, darunter Sängerin Kacey Musgraves in Hellrosa und "Roma"-Darstellerin Yalitza Aparicio in Mint. Andere dagegen entschieden sich für deutlich knalligere Töne: Helen Mirren trug ein grell-rosa Kleid, Linda Cardellini aus "Green Book" sattes Pink.

Eines der Highlights war auch das Outfit von Billy Porter: Der Schauspieler trug eine Art schwarzes Ballkleid - oben sah es aus wie ein Smoking, ab der Hüfte wie eine weite Abendrobe.

(edi/sda)

Auch nach der Oscar-Verleihung kommt es zum Schaulaufen der gut gekleideten Promis an der «Vanity Fair Oscar Party»: